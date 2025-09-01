Экипаж танка ударил по противнику с закрытой огневой позиции

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожил из закрытой огневой позиции опорный пункт противника на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника огнем с закрытой огневой позиции на красноармейском направлении. Получив точные координаты замаскированного в лесополосе опорного пункта противника, танкисты оперативно выехали на закрытую огневую позицию и навели боевую машину на цель. После чего полупрямой наводкой выполнили серию выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции более 7 км", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что каждый выстрел корректировался операторами БПЛА, что позволило минимизировать расход боеприпасов и увеличить эффективность поражения.