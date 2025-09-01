Наибольший ущерб противнику нанесли военные группировки "Запад", отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ, включая иностранных наемников, за неделю в боях на рубежах Луганской Народной Республики убитыми и ранеными составили 4,1 тыс. человек. Наибольший ущерб противнику нанесли военные группировки "Запад". Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. <…> Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 4 115 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что российские военные уничтожили 5 танков, 46 орудий полевой артиллерии, 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 96 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также более 270 различных боевых машин противника.

Марочко отметил, что самыми значимыми успехами на минувшей неделе на территории ЛНР стали бои в Кременских лесах, где ВС России освободили "обширную территорию".

30 августа Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы успешно и плавно вытесняют подразделения ВСУ из западной части Луганской Народной Республики, противник контролирует менее 20% Кременских лесов.