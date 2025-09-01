В российских силовых структурах отметили, что это происходит в украинских погранотрядах в Харьковской области

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Возрастных военных в украинских погранотрядах в Харьковской области переводят в механизированные бригады для доукомплектования штурмовых групп. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В пограничных отрядах, действующих в Харьковской области, возрастных военнослужащих переводят в механизированные бригады для доукомплектования штурмовых групп", - сказал собеседник.

Как сообщил ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, ВС РФ успешно выполняют задачи по созданию вдоль границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях. На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях.