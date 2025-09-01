ВС РФ уничтожили пункт БПЛА и огневую точку ВСУ в районе Северска

Для выполнения боевой задачи использовали ударные дроны и гаубицы "Мста-Б"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили при помощи ударных дронов и гаубицы "Мста-Б" пункт управления БПЛА и долговременную огневую точку (ДОТ) противника в районе города Северск в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады обнаружили в районе населенного пункта Северск запуск вражеского БПЛА с мобильного пункта управления, развернутого на базе автомобиля. Точным попаданием <…> автомобиль и расчет были уничтожены на месте. Кроме того, в том же районе <…> была обнаружена долговременная огневая точка противника с укрытием в водопропускной трубе под автомобильной дорогой. Мощным огневым налетом 152-мм гаубиц "Мста-Б" ДОТ противника был полностью уничтожен", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали об уничтожении блиндажей и ДОТ противника в районе Клебан-Быкского водохранилища. "В Донецкой Народной Республике на константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища <…> при осмотре местности [были] выявлены два блиндажа и долговременная огневая точка, оборудованные подразделениями ВСУ для укрытия личного состава. По переданным координатам нанесли удары артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б" Южной группировки войск", - отметили в Минобороны.

Там подчеркнули, что результате огневого поражения с применением высокоточного корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" укрытия ВСУ вместе с личным составом были уничтожены.