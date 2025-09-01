Из них 16 дронов уничтожили над акваторией Черного моря

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 50 украинских беспилотников над регионами России и водами Черного и Азовского морей.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"1 сентября с полуночи до 05:00 мск дежурными за средствами ПВО уничтожены и перехвачены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 над территорией Белгородской области, 4 над территорией Саратовской области, по 3 БПЛА сбито над территориями Самарской, Оренбургской областей и Республики Татарстан, 2 над территорией Краснодарского края, 16 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и 7 над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.