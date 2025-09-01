Полное уничтожение цели было подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили грузовик ВСУ в районе Ивановки Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В результате разведывательных мероприятий подразделениями ВС РФ в районе населенного пункта Ивановка Сумской области был обнаружен грузовой автомобиль, доставивший боеприпасы на позиции 101 отдельной бригады теробороны ВСУ в лесополосе. В момент разгрузки боеприпасов оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" прямым попаданием поразил автотранспорт украинских националистов", - сказали там.

Полное уничтожение грузовика ВСУ было подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени. На них зафиксирована мощная вторичная детонация боеприпасов.