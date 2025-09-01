Для выполнения задачи использовали ударные дроны

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили при помощи ударных дронов живую силу и технику противника в районе города Константиновка в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе поддержки наступающих подразделений на константиновском направлении операторы БПЛА Южной группировки войск уничтожили два вражеских квадроцикла в прифронтовой полосе. Первая цель была поражена из засады ударным БПЛА, фиксировавшим передвижение противника на дороге в ближнем тылу врага. Вместе с квадроциклом также были поражены два боевика ВСУ. Вторую цель точным попаданием поразил ударный БПЛА, предварительно выявив место хранения техники противника", - говорится в сообщении.