Операторы "Рубикона" поразили дрон-бомбардировщик Jupiter-H1 ВСУ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожены украинские беспилотники самолетного типа, следует из сообщения военного ведомства.
Среди пораженных целей - дрон-бомбардировщик Jupiter-H1, многофункциональные беспилотники Galka и "Фурия", разведывательный дрон FlyEye производства Польши, разведывательно-ударные "Домаха", а также Migun-5 ВСУ.
"Минобороны опубликовало кадры поражения высотных беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении.