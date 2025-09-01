1 сентября, 09:22
Военная операция на Украине

Операторы "Рубикона" поразили дрон-бомбардировщик Jupiter-H1 ВСУ

Среди пораженных целей также были многофункциональные беспилотники Galka и "Фурия", разведывательный дрон FlyEye

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожены украинские беспилотники самолетного типа, следует из сообщения военного ведомства.

Среди пораженных целей - дрон-бомбардировщик Jupiter-H1, многофункциональные беспилотники Galka и "Фурия", разведывательный дрон FlyEye производства Польши, разведывательно-ударные "Домаха", а также Migun-5 ВСУ.

"Минобороны опубликовало кадры поражения высотных беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении. 

