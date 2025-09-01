Военная операция на Украине

По данным советника главы ДНР, под контроль российских сил перешла практически вся пограничная территория западной части региона

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Освобождением поселка Камышеваха в ДНР российские войска выровняли линию фронта на границе с Днепропетровской областью, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Освобождение Камышевахи позволило нашим силам выровнять линию фронта на границе с Днепропетровской областью", - сказал он.

Таким образом, по данным советника, под контроль ВС РФ перешла практически вся пограничная территория западной части ДНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Камышеваха в ДНР.