Расчет FPV-дронов "Рубикона" уничтожил РЛС контрбатарейной борьбы ВСУ

Замаскированная в лесополосе система была обнаружена в районе населенного пункта Лиман на рубцовском направлении

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения расчетом FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" американской мобильной радиолокационной системы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

В ведомстве отметили, что замаскированная в лесополосе система была обнаружена в районе населенного пункта Лиман на рубцовском направлении в ходе разведывательного полета.

"Была обнаружена замаскированная в лесополосе американская мобильная радиолокационная система контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 украинских националистов. Серией ударов операторов дронов-камикадзе центра "Рубикон" контрбатарейная РЛС ВСУ американского производства была уничтожена", - говорится в сообщении.