МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили роботизированную платформу снабжения и пункт управления БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения разведки в прифронтовой полосе в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск вблизи украинских позиций была обнаружена и точным попаданием ударного БПЛА уничтожена роботизированная платформа снабжения", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что, в свою очередь, в районе населенного пункта Переездное операторами беспилотников 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады был вскрыт пункт управления БПЛА ВСУ, расположенный на территории занятого противником частного домовладения. "Мощным артиллерийским налетом 152-мм гаубиц "Мста-Б" позиция противника была полностью уничтожена", - отметили в министерстве.