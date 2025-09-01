Речь идет о дивизиях Тихоокеанского и Балтийского флотов

МАРИУПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Дивизии морской пехоты Тихоокеанского и Балтийского флотов будут сформированы и войдут в состав ВС РФ в 2025 году. Об этом сообщил на торжественной линейке в Нахимовском училище в Мариуполе главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

"Идет переформирование бригад в дивизии. В этом году мы уже сформируем две таких дивизии (морской пехоты - прим. ТАСС). Речь идет о Тихоокеанском флоте, о Балтийском флоте, а в перспективе бригады всех флотов будут иметь такой статус (дивизии - прим. ТАСС)", - сказал он.

В марте президент России Владимир Путин, обращаясь к назначенному на должность заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России Михаилу Гудкову, заявил, что бригады морской пехоты будут реорганизованы в дивизии.