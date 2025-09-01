Силы Центральной группировки ВС РФ ликвидировали свыше 415 солдат противника

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 245 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 150 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 230, "Южная" - свыше 170, "Центр" - свыше 415, на направлении "Восток" - свыше 220 и "Днепр" - свыше 60 военнослужащих соответственно.