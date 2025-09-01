Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев отметил, что на повестке остается реализация нужд гособоронзаказа

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Россия выполняет просьбы Индии по срочным поставкам различных видов боеприпасов. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Выполняем их (Индии - прим. ТАСС) просьбы по срочным поставкам различного рода боеприпасов. Тут, конечно, нужно учитывать, что проходит СВО и на повестке реализация нужд гособоронзаказа, тем не менее, учитывая стратегическое взаимодействие, мы слушаем и внимательно смотрим за тем, чтобы удовлетворить по возможности все те заявки, которые приходят с индийской стороны", - сказал он на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.