МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили два пикапа снабжения, багги и миномет Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там рассказали, что в ходе контроля воздушного пространства операторы БПЛА 3-й общевойсковой армии зафиксировали движение пикапа снабжения ВСУ. "Проследив маршрут его движения, разведчики вскрыли местоположение огневой позиции вражеского 120-мм миномета. Точным попаданием ударного БПЛА был уничтожен пикап, а мощным огневым налетом артиллеристов Южной группировки войск было нанесено огневое поражение вражескому миномету", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что в ходе ведения охоты на вражескую технику операторы БПЛА Южной группировки в прифронтовой полосе обнаружили и уничтожили две единицы автомобильной техники ВСУ - пикап снабжения и багги.