Он уменьшится до 2-6 месяцев, уточнил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Срок внедрения инновационного вооружения в рамках реализации проекта "Воентех" планируется сократить до 2-6 месяцев к 2030 году, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В результате поэтапной реализации проекта к 2030 году планируется сократить общий срок внедрения инновационных технических решений в ВВСТ до 2-6 месяцев", - сказал он, выступая на коллегии оборонного ведомства.

Он добавил, что благодаря проекту, в рамках которого на системной основе проводится комплексный управляемый отбор и трансфер перспективных технологий гражданского и двойного назначения в военную сферу, выполнена апробация 649 образцов изделий, из которых успешно прошли испытания 159 образцов.

Среди новых образцов вооружения, уточнил Криворучко, робототехнические комплексы воздушного, наземного и морского базирования, средства РЭБ и связи, применяемые в единой интегрированной информационной среде принятия решений.

О создании системы ускоренного внедрения инноваций, получившей название "Воентех", в Минобороны РФ сообщали в феврале текущего года. Там отмечали, что проект является трансформацией техсовета под эгидой Минобороны России и Народного фронта, который стал эффективным инструментом для ускоренного внедрения быстрых инноваций в интересах специальной военной операции.