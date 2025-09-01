Погибший Михаил Гудков не находился в здании адмиралтейства, а продолжал воевать, отметил Александр Моисеев

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Успех российских войск на Сумском направлении является результатом командования погибшего замглавкома ВМФ Михаила Гудкова. Об этом в комментарии телеканалу "Звезда" заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

"Не секрет, что он не находился в здании адмиралтейства, он продолжал воевать, просто был наращен состав войск, переданный ему для решения задач. И успех на Сумском направлении, не скрою, это результат командования генерала Гудкова", - сказал он.

Моисеев отметил, что выдвижение Гудкова на высокую должность заместителя командующего ВМФ было нехарактерно, но оно связано с оценкой успехов 155-й бригады, которой командовал Гудков, руководством Вооруженных сил, а также лично президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в Мариуполе филиалу Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) было присвоено почетное наименование дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича. В ходе церемонии Моисеев отметил, что идея о присвоении почетного наименования принадлежит Путину. Ее поддержал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Гудков родился 11 января 1983 года в Украинске (ДНР), в 2000 году окончил школу и стал курсантом Новосибирского военного института. В Приморье прошел путь от командира воздушно-десантного взвода до командира десантно-штурмового батальона. Участник боевых действий на Северном Кавказе и в Сирии. С 24 февраля 2022 года в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты принимал участие в специальной военной операции. В марте 2025 года Гудков получил назначение на должность заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России. Президент РФ Владимир Путин сообщил ему о назначении на встрече с моряками АПЛ "Архангельск". Михаил Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в курском приграничье.