В сети распространяются ролики с признаниями командиров ВСУ, практически в каждом они ругают Генштаб

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Украинские военные не верят в возможность победы ВСУ, о чем свидетельствуют многочисленные видеозаписи с их признаниями. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Украинские военные уже давно не верят в победу. В сети все больше распространяется видеороликов, где украинские командиры признаются, что им не победить в этом конфликте, а российская армия продолжает наступать, в то время как у ВСУ заканчиваются люди, деньги и оружие", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что практически в каждом таком ролике командиры ругают Генштаб ВСУ, противореча его заявлениям о том, что ситуация на фронте "контролируемая". Так, собеседник агентства привел в пример слова одного из украинских солдат в интервью журналистам, который заявил, что ВСУ "не выигрывают, а проигрывают", в то время как российские войска наступают и наступают.