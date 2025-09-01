По данным силовых структур РФ, в прошедшие выходные двое военных устроили пьяное ДТП на автомобиле, купленном на деньги волонтеров

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Офицеры командования оперативно-тактической группы (ОТГ) "Сумы" покидают расположение своих штабов и отдыхают в Киеве, на прошлых выходных двое военнослужащих устроили пьяное ДТП. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Ни для кого не секрет, что украинское командование не любит появляться на передовой, предпочитая отсиживаться в штабах. Однако и в тылу ряд офицеров частенько злоупотребляет служебным положением и покидает расположение этих штабов. <...> Командованию ОТГ "Сумы" рекомендуем обратить внимание, что ряд офицеров их штаба проводят выходные не на службе, а в Киеве, развлекаясь, употребляя алкоголь и устраивая пьяные ДТП", - обратил внимание собеседник агентства.

Он поделился, что в прошедшие выходные двое офицеров ОТГ "Сумы" на автомобиле Volkswagen Golf, купленном на деньги волонтеров, спровоцировали пьяное ДТП в Киеве. Машина с номером BM9743EK, относящимся к Сумам и Сумской области, на большой скорости въехала в движущийся в попутном направлении Daewoo Lanos, после чего последний вылетел в кювет. В комментариях к опубликованным в украинских Telegram-каналах видео очевидцы отмечают, что военнослужащие ВСУ были пьяны, добавил собеседник агентства.