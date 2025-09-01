Российские операторы беспилотников сопровождали ее, пока не перехватила пехота

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские операторы беспилотников проводили женщину из ВСУ, которая хотела сдаться в плен РФ. Об этом бойцы рассказали в комментарии телеканалу "Звезда".

"Мы летали и заметили - женщина из ВСУ. Подлетели ниже и начали ее сопровождать. Она помахала, поняла, что мы ее видим, и мы продолжили ее вести. Пехота ее перехватила, довела до определенной точки, и дальше ее передали в тыл", - рассказал оператор-сапер Денис Литвин.

Однако, такое случается не всегда. Так, заместитель командира батальона Георгий Багаев рассказал, как во время работы в Красноармейске (украинское название - Покровск) заметили, как по дороге шел военнослужащий ВСУ с поднятыми руками. "И в него FPV-дрон со стороны противника и влетел. Наши подразделения уже были проинформированы, чтобы готовы были встречать пленного, но он не дошел", - рассказал боец.