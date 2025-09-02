На причале танкер встречали офицеры Северного флота, близкие экипажа и военный оркестр

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Танкер Северного флота "Вязьма" вернулся в порт в Мурманске после 10-месячного похода, связанного с выполнением задач по материально-техническому обеспечению кораблей и судов ВМФ РФ в акваториях Средиземного моря и северо-восточной Атлантики, сообщили в пресс-службе флота.

"Средний морской танкер Северного флота "Вязьма" завершил выполнение задач дальнего похода и прибыл в порт приписки Мурманск. На мурманском причале вспомогательного флота танкер встречали офицеры управления материально-технического обеспечения Северного флота, родные и близкие экипажа, военный оркестр", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что замкомандующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению вице-адмирал Дмитрий Украинец принял доклад капитана танкера Константина Новикова. Вице-адмирал выделил ответственное отношение к делу экипажа танкера, что позволило Военно-морскому флоту выполнить ряд важнейших стратегических задач. Капитану танкера вручили Почетную грамоту президента РФ за заслуги в укреплении обороноспособности государства. Ряд членов экипажа "Вязьмы" был наградили государственными наградами и грамотами.

"В Средиземном море более 90 заправок на ходу только произведено. Пройдено 32 700 морских миль. Танкер "Вязьма" участвовал в египетских учениях "Мост дружбы - 2025", выполнил поставленные задачи в полном объеме. Экипаж здоров", - сказал капитан Новиков.