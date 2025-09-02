Подлодка за время похода прошла более 10 тыс. морских миль

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер проекта "Ясень-М" "Красноярск" Тихоокеанского флота прибыл в пункт базирования на Камчатке. Экипаж провел в море около трех месяцев, сообщили в пресс-службе флота.

"Атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск" Тихоокеанского флота торжественно встретили в пункте базирования на Камчатке после выполнения поставленных задач в зоне ответственности флота", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что подлодка за три месяца прошла более 10 тыс. морских миль.

Командующий Подводными силами Тихоокеанского флота, Герой России контр-адмирал Валерий Варфоломеев принял доклад от командира атомной подводной лодки об успешном выполнении поставленной задачи и поздравил тихоокеанцев с прибытием в главную базу моряков-подводников. "В ходе торжественного мероприятия состоялось награждение отличившихся членов экипажа медалями МО РФ и присвоение очередных воинских званий", - проинформировали во флоте.

Кроме того, на церемонии представитель женского совета воинской части обратилась к морякам с теплыми словами, а дети военнослужащих прочитали стихи. "По завершении официальной части мероприятия состоялась долгожданная встреча моряков-подводников со своими семьями", - сообщили в пресс-службе.

После отдыха экипаж вернется к выполнению плановых задач боевой подготовки флота.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Красноярск" была принята в состав ВМФ России в декабре 2023 года. Является четвертой по счету субмариной проекта 885/885М ("Ясень/ Ясень-М"). Их основное оружие - противокорабельные ракеты "Оникс" и/или "Калибр-ПЛ". Все лодки этих проектов построены на северодвинском "Севмаше".