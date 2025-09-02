Алексей Банников заявил, что Украина посылает граждан на верную смерть

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Государство, которое не заботится о своих гражданах и посылает их на верную смерть, не стоит того, чтобы воевать за него с братским народом - русскими. Об этом в видео, предоставленном Минобороны России, сказал пленный военнослужащий ВСУ Алексей Банников.

"Я думаю, что не стоит идти воевать за государство. Ты для него стараешься, а к тебе в ответ поворачиваются спинами. Я считаю, что лучше сдаться и идти домой, чем идти на брата с автоматом", - сказал он.

Банников рассказал, что его в состоянии похмелья поймали на улице полицейские и представитель ТЦК и отвезли в военкомат, где он быстро прошел медицинскую комиссию и был мобилизован. Через полтора месяца подготовки его отправили в зону боевых действий в село Маломихайловка. По его словам, при выполнении первого боевого задания, в ходе которого солдаты ВСУ отсиживались в разных укрытиях, он испытывал страх перед неизвестностью из-за отсутствия четких указаний со стороны командования.

"Нам толком никто ничего не говорил: ни задачу какую поставили перед нами, ни куда мы едем, кинули, как слепых котят", - сказал пленный.

Через несколько дней, когда было сожжено их укрытие, Банников сдался в плен российским военнослужащим. Он рассказал, что в плену ему оказали медицинскую помощь, относились гуманно, давали еду, воду и сигареты. Он считает, что сделал правильный выбор, сдавшись в плен.

"Я, конечно, рад, что сдался в плен. Это большая возможность попасть домой, потому что сейчас идут обмены пленными. Так бы я мог остаться здесь в земле, и никто обо мне бы не знал, сгнил бы там", - сказал пленный.