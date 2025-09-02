Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские разведгруппы все чаще заходят в Димитров, корректируя и выверяя позиции в самом городе

ДОНЕЦК, 2 сентября. /ТАСС/. ВС РФ улучшают позиции в Днепропетровской области, создавая зону безопасности у российской границы, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Сейчас [российские подразделения] улучшают позиции на территории Днепропетровской области, создавая необходимые зоны безопасности как минимум", - сказал он.

Глава ДНР отметил, что российские военные улучшают позиции в соседней Днепропетровской области. В числе других успехов Пушилин отметил, что российские разведгруппы все чаще заходят в Димитров, корректируя и выверяя позиции в самом городе.

В мае президент РФ Владимир Путин сообщил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной.