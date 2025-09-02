Космические аппараты прошли орбитальную эксплуатацию

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли завершили создание космического аппарата "Можаец-6". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Более 30 лет значительный вклад в развитие технологий создания и применения малых космических аппаратов вносят ученые Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Совместно с предприятиями ракетно-космической промышленности созданы и прошли орбитальную эксплуатацию космические аппараты серии "Можаец". В 2025 году завершены создание и наземная обработка бортовой аппаратуры космического аппарата "Можаец-6", спроектированного и созданного Военно-космической академией имени А. Ф. Можайского совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что спутники "Можаец" - "орбитальная "эскадрилья", создаваемая при непосредственном участии профессорско-преподавательского и научного состава Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского".