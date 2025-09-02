В Минобороны также рассказали о сержанте, который заметил приближение БПЛА противника, успешно атаковал и нейтрализовал его

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сержант Олег Шелкоплясов, выполнявший задачи в составе инженерной группы, в ходе осмотра территории обнаружил раненого военнослужащего ВС РФ, оказал ему первую помощь и организовал эвакуацию. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Сержант Олег Шелкоплясов, прибыв на указанную точку для выполнения поставленной задачи, принял решение провести осмотр прилегающей территории на наличие взрывоопасных веществ и установленных противником мин. В ходе осмотра прилегающей территории вблизи занимаемой позиции Олег заметил раненого российского военнослужащего. Осуществив первичный осмотр, применил изученные ранее навыки оказания первой помощи и предпринял действия для его дальнейшей эвакуации в медицинское учреждение", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что мужественные и профессиональные действия Шелкоплясова позволили спасти жизнь российского бойца, а также произвести дальнейшую его эвакуацию.

В Минобороны также рассказали про сержанта Анатолия Сивова, который в ходе воздушной разведки вблизи линии боевого соприкосновения заметил приближение БПЛА противника. Сивов мастерски осуществил тактический маневр обхода беспилотника с фланга. Приблизившись к вражескому аппарату сзади, он успешно атаковал и нейтрализовал его.

В ведомстве подчеркнули, что профессиональные и решительные действия сержанта Сивова позволили предотвратить удар ВСУ по критически важным объектам инфраструктуры российских войск.