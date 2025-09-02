По словам мужчины из Суджи, на жителей Курской области оказывали психологическое давление

КУРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона несколько раз срывала возвращение в Россию жителей Курской области, которые были насильно вывезены на территорию Сумской области. Об этом ТАСС сообщил житель Суджи Илья Белокрылов, который был возвращен в Курск после более полугода в украинском плену.

24 августа в Минобороны РФ сообщили, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Также возвращены 8 жителей Курской области.

"Мы трижды пытались выехать (из Сумской области в Россию - прим. ТАСС). В первый раз составили списки, мы ночь не спали, стояли уже на выходе, потом пришли к нам, мол отбой. Через неделю снова также", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в плену на жителей Курской области оказывали психологическое давление, Служба безопасности Украины вела среди них пропаганду против России. "Но когда на границе мы увидели [уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну] Москалькову, поняли что уже все хорошо", - добавил Белокрылов.