ТАСС: ВСУ стали чаще использовать женщин в качестве артиллеристов и стрелков

Были случаи сдачи в плен украинских женщин-военнослужащих, добавили в российских силовых структурах

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Женщины-военнослужащие все чаще стали появляться в стрелковых и артиллерийских подразделениях ВСУ, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Женщины встречаются в ВСУ. Если раньше это были в основном медики, то теперь и артиллеристы, расчеты FPV[-дронов], и даже стрелки", - отметил собеседник агентства, добавив, что существуют случаи сдачи в плен женщин-военнослужащих.

Ранее в комментарии для телеканала "Звезда" российские операторы дронов рассказали о том, как смогли сопроводить женщину из ВСУ, которая решила сдаться в плен ВС РФ. Заметив ее, бойцы подлетели ниже и сопроводили до определенной точки, где ее встретила пехота и передала женщину в тыл.