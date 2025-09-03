Противник пытался контратаковать в районе населенного пункта штурмовой группой 71-й отдельной егерской бригады, но безуспешно, добавили силовики РФ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мобилизованные в украинскую армию у Андреевки Сумской области пропадают без вести на следующий же день после прибытия на передовую. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В 71-й отдельной егерской бригаде продолжается практика формирования штурмовых групп из состава прибывшего из учебного центра молодого пополнения. Родственники военнослужащих сообщают, что многие пропадают без вести на следующий же день после прибытия на передовую", - сказал собеседник.

Он уточнил, что ВСУ попытались контратаковать в районе Андреевки штурмовой группой 71-й отдельной егерской бригады, но безуспешно, "с потерями отошли на исходные позиции", уничтожена ББМ "Козак".

Ранее силовики сообщали, что мобилизованные украинские военнослужащие в 71-й отдельной егерской бригаде живут порядка 10 дней.