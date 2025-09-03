В подразделении негативно настроены в отношении командования, которое зарекомендовало себя как некомпетентное и не отпускает военнослужащих в другие части, отметили силовики РФ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка (ошп) ВСУ негативно настроены в отношении командования, которое не дает им перевестись в другие подразделения. Из-за этого военные самовольно оставляют части, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В 425-м ошп растут случаи самовольного оставления части. Часть из них совершается с целью перевестись в другое подразделение. В полку очень негативно настроены в отношении командования, которое зарекомендовало себя как некомпетентное и, при этом, не отпускает военнослужащих в другие части", - сказал собеседник агентства.

Полк действует у Волчанска в Харьковской области. Как пояснили силовики, на левобережье Волчанска и на востоке города продолжаются ожесточенные бои. ВСУ перебрасывают резервы.