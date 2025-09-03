МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили блиндаж и пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе н. п. Бересток была обнаружена спутниковая антенна Starlink. В ходе доразведки прилегающей местности выявлен блиндаж с личным составом ВСУ. Артиллерийскими расчетами Южной группировки по выявленным целям незамедлительно было нанесено огневое поражение. Точным ударом уничтожены средства связи и укрытие ВСУ вместе с личным составом", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе совместной работы операторов БПЛА и артиллеристов Южной группировки был обнаружен и с применением ударного FPV-дрона уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Степановка.