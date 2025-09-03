Из них 25 дронов уничтожили над Ростовской областью

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь над регионами РФ и Азовским морем уничтожили и перехватили 105 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 2 сентября текущего года до 07:00 мск 3 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 25 БПЛА - над территорией Ростовской области, 24 БПЛА - над территорией Брянской области, 20 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 15 БПЛА - над акваторией Черного моря, 10 БПЛА - над территорией Калужской области, 8 БПЛА - над территорией Республики Крым, 2 БПЛА - над акваторией Азовского моря и 1 БПЛА - над территорией Смоленской области", - сказали там.