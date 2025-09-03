Бойцы "Запада" уничтожили 38 пунктов управления БПЛА и 5 наземных БПЛА за сутки

Потери противника составили 240 человек

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки уничтожили 31 беспилотник и 38 пунктов управления БПЛА ВСУ. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Постами воздушного наблюдения и РЭБ уничтожены и подавлены 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 26 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 противника. Кроме того, вскрыты и уничтожены 38 пунктов управления беспилотной авиацией, 8 станций радиоэлектронной борьбы, 5 наземных беспилотников подвоза и 3 полевых склада боеприпасов ВСУ", - сказал он.

Как сообщали в ведомстве, за сутки потери ВСУ в зоне ответственности "Запада" составили свыше 240 военнослужащих.