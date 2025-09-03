ВС РФ продолжают операцию по освобождению города и прилегающих районов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие находятся в центре города Купянска, в районах наиболее важных зданий - около администрации и стадиона "Спартак". Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ведомство показало кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории Купянска.

"На видео зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около здания администрации города, в районе стадиона "Спартак" в Спортивном переулке города Купянска, городской электроподстанции на Энергетической улице и около телевышки на улице 1-го Мая", - сказали там. Подразделения группировки войск "Запад" продолжают операцию по освобождению Купянска и прилегающих районов.