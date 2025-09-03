ВС РФ уничтожили две гаубицы производства стран НАТО на северском направлении

Также операторы дронов поразили в районе Северска квадроцикл снабжения ВСУ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных дронов Южной группировки войск уничтожили гаубицу М777 производства США и гаубицу L-119 производства Великобритании в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения разведки в тыловом районе противника в районе Северска операторами БПЛА были зафиксированы помехи радиосигнала. Исследовав район помех с помощью беспилотников на оптоволоконном управлении, операторы БПЛА обнаружили огневую позицию вражеской 105-мм гаубицы L119 производства Великобритании, а также установку РЭБ "Анклав", обеспечивавшую ей радиоэлектронное прикрытие. Точными попаданиями ударных беспилотников обе цели были успешно поражены", - сказано в сообщении.

В ходе дальнейшей разведки на направлении операторы БПЛА вскрыли огневую позицию гаубицы М777. Попаданием ударного дрона орудие было уничтожено.

"Дальнейшая разведка позволила выявить в том же районе пункт управления БПЛА, вероятно, обеспечивавший разведку и корректировку уничтоженной гаубице. Мощным огневым налетом 122-мм и 152-мм гаубиц Южной группировки войск позиция противника была уничтожена", - рассказали в ведомстве.

Также операторы дронов поразили в районе Северска квадроцикл снабжения ВСУ. Водитель попытался сбежать, но был настигнут сбросом с дрона.