Противник потерял порядка 10 военнослужащих, склад боеприпасов и долговременную огневую точку, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие 3-го армейского корпуса группировки войск "Южная" уничтожили пункт временной дислокации пехоты противника в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения воздушной разведки военнослужащие 3-го армейского корпуса Южной группировки войск обнаружили пункт временной дислокации подразделений вооруженных сил Украины. После доразведки цели место размещения живой силы противника было уничтожено артиллерийскими расчетами российских военнослужащих, а для поражения остальных целей командование задействовало ударные FPV-дроны", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате ударов противник потерял порядка 10 военнослужащих, склад боеприпасов и долговременную огневую точку.

В Минобороны также рассказали об уничтожении силами Южной группировки трех антенн управления БПЛА на краматорско-дружковском направлении. "Расчеты FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили три антенны управления беспилотными летательными аппаратами противника на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. Благодаря слаженным и умелым действиям операторов наших беспилотников подразделения Вооруженных сил Украины лишились связи и управления, что позволило российским штурмовым группам улучшить положение по переднему краю", - отметили там.

В ведомстве подчеркнули, что один расчет ударных БПЛА способен за сутки уничтожить более 10 целей.