В российских силовых структурах отметили, что украинский волонтер Тарас Чмут предложил создать группу, которая будет отвечать за мобилизацию и повысить довольствие

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. ВСУ в месяц теряет в ходе боевых действий как минимум 11 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее украинский волонтер Тарас Чмут в эфире телемарафона заявил, что в день ВСУ теряют порядка 18 человек убитыми, 273 раненными и 79 пропавшими без вести. При этом Чмут отметил, что в месяц Украина мобилизует до 30 тыс. человек, но только 10 тыс. из них отправляются на передовую.

"Согласно его логике, имеем около 100 человек безвозвратных потерь в день (с пропавшими) и порядка 3 000 в месяц, а также примерно 8 000 раненых. Однако реальность такова, что фронт ВСУ трещит по швам, принудительная мобилизация не прекращается и людей пачками гребут на фронт. А статистика потерь даже еще и занижена", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что неизвестно, откуда украинский волонтер взял такие цифры, ведь за последнюю неделю в Виннице официально подтвердили смерть 35 военнослужащих ВСУ. "Понятно лишь только зачем он это сказал - для того, чтобы в очередной раз оправдать действия территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ТАСС), успокоить население и склонить людей добровольно идти в ВСУ", - пояснил собеседник агентства.

Кроме того, отметил он, Чмут предложил создать группу при президенте Украины, которая будет отвечать за мобилизацию и повысить довольствие.