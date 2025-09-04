Над регионами России и Черным морем силы ПВО сбили 46 БПЛА

Из них 24 аппарата уничтожили в Ростовской области

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Средства ПВО за ночь сбили 46 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"4 сентября с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 - над территорией Ростовской области, 4 - над территорией Краснодарского края, 2 - над территорией Волгоградской области, 16 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - сообщили в Минобороны.