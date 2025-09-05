Во время учений "Запад-2025", которые пройдут с 12 по 16 сентября 2025 года на территории Белоруссии, будет отработано планирование применения ядерного оружия. Об этом сообщил журналистам начальник Генштаба Белоруссии Павел Муравейко. В 1950-е годы СССР и США — противники в холодной войне — не только планировали, но и применяли атомные боеприпасы в ходе учений. ТАСС вспомнил, как проходили эти тренировки

6 и 9 августа 1945 года Соединенные Штаты впервые в истории применили ядерное оружие, нанеся удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. В том же месяце Пентагон разработал план "Тоталити", предусматривающий 20 ядерных ударов по крупнейшим городам Советского Союза, а в 1949-м — план "Дропшот", согласно которому на СССР обрушились бы 300 атомных бомб. Но в том же 1949-м отечественные ученые и конструкторы уже овладели секретами ядерного оружия, продолжая совершенствовать средства его доставки. Угроза ядерного апокалипсиса уменьшилась, однако применение атомных боеприпасов продолжало рассматриваться как средство ведения боевых действий.

Сентябрьский "Снежок"

17 сентября 1954 года в советских газетах было опубликовано сообщение ТАСС: "В соответствии с планом научно-исследовательских и экспериментальных работ в последние дни в Советском Союзе было проведено испытание одного из видов атомного оружия, целью испытания было изучение действия атомного взрыва. При испытании получены ценные результаты, которые помогут советским ученым и инженерам успешно решать задачи по защите от атомного нападения".

Сообщение описывало ключевой элемент масштабного тактического войскового учения, проведенного 14 сентября 1954 года на Тоцком общевойсковом полигоне в Оренбургской области, который находится в типичной для Европы равнинной местности. По сценарию, войска "восточных" должны были прорвать оборону "западных". В начале операции ударом атомной бомбы среднего калибра уничтожался главный узел обороны условного противника во втором эшелоне, "использовались" еще две малые атомные бомбы, затем в район эпицентров шли войска и развивали наступление. При этом "западные" контратаковали и даже "применяли" в ответ тактический ядерный заряд.

В учении участвовало около 45 тыс. военнослужащих, 600 танков и самоходных артустановок, 500 орудий и минометов, 600 бронетранспортеров, 320 самолетов и 67 тыс. единиц автотехники. Хотя само учение длилось один день, задействованные подразделения проходили 45-дневные программы специальной подготовки с напряженной боевой учебой, использованием средств защиты, инженерным оборудованием района — было выкопано почти 400 км траншей и обустроено свыше 500 блиндажей. На учении впервые в СССР на практике осуществлена противоатомная защита войск. Воздушный подрыв по сравнению с наземным вызывал наименьшее радиоактивное заражение местности, что подтвердили последующие измерения.

В районе полигона располагались различные населенные пункты, причем от предполагаемого эпицентра ядерного взрыва до ближайшего — села Маховки — было 4 км. В зависимости от удаленности от центра проведения учения их жители эвакуировались, размещались в укрытиях.

"Впечатление было такое, что горит земля"

В день учения в 09:34 от стратегического бомбардировщика Ту-4 в небе над заданным районом полигона отделилась авиационная атомная бомба РДС-2. Спустя 48 с на высоте 350 м произошел ядерный взрыв мощностью 40 килотонн в тротиловом эквиваленте, что вдвое превышало могущество каждого из боеприпасов, сброшенного США на Японию.

"На горизонте появилось какое-то новое "солнце", испепеляющее вблизи все на земле, — приводил журнал "Армейский сборник" Минобороны России слова участника учения. — Все, что могло гореть на земле, — горело как на переднем крае, так и в глубине "противника". По мере подхода ударной волны пламя гасло. По прохождению ударной волны растительность опять бурно возгоралась. Впечатление было такое, что горит земля". В радиусе 1,5 км от эпицентра взрыва РДС-2 был повален лес, куски раздробленных деревьев разбросаны на большой территории, горели перевернутые взрывной волной танки, изуродованная автотехника и самолеты.

Затем артиллерия и авиация начали наносить удары по первому эшелону обороны условного противника. К полудню к эпицентру, преодолевая пожары и завалы, в сопровождении дозиметристов двинулись танки и мотострелковые части. "Контрудар" противника был отражен, "западные" начали отступать, преследуемые "восточными". За учениями с расстояния 12 км наблюдали советский лидер Никита Хрущев, армейское командование, военные делегации ряда дружественных стран.

Во время учений на Тоцком полигоне советские военнослужащие отрабатывали наступление в сторону эпицентра взрыва в противогазах и на бронетранспортерах. Затем военнослужащие прошли дозиметрический контроль, санобработку, им выдали новую верхнюю одежду.

Современные исследователи уверены, что Тоцкие учения имели огромное значение для укрепления боеспособности Советской армии, был получен уникальный практический опыт противоатомной защиты.

Сегодня Тоцкий полигон широко используется для подготовки танкистов, мотострелковых подразделений, в том числе военнослужащих по призыву, тренировок экипажей военно-транспортной авиации, стрелков-зенитчиков.

Семипалатинский "ядерный десант"

10 сентября 1956 года на 2-м Государственном центральном испытательном полигоне Минобороны СССР (Семипалатинском полигоне) прошло войсковое учение с применением ядерного боеприпаса. Тема учения была сформулирована так: "Десантирование на вертолетах парашютно-десантного батальона вслед за атомным ударом с целью воспрещения восстановления противником обороны в районе бреши, образованной атомным взрывом". На опытном поле был оборудован район обороны условного противника со всеми фортификационными сооружениями, были выставлены образцы военной техники, установлены регистрирующие приборы. Затем реактивный бомбардировщик Ту-16 с высоты 8 км сбросил на район ядерный боеприпас. На высоте 270 м произошел взрыв мощностью 38 кт.

Через 40 минут на удалении 650 — 1 000 м от эпицентра взрыва с вертолетов Ми-4 началась высадка парашютистов — десантного батальона, усиленного подразделениями с 57-миллиметровыми и безоткатными орудиями, минометами, отделением со средствами радиационной и химической разведки. Затем десантники вышли на рубеж обороны, закрепились на нем и отбили условную атаку противника. Через два часа после взрыва был объявлен отбой, личный состав с вооружением вернулся для дезактивации и санобработки.

"По результатам поражения примененной атомной бомбы можно сделать вывод, что узлы полевой обороны противника будут надежно подавляться, а это позволит производить вслед за взрывом высадку воздушных десантов", — докладывал руководитель учения маршал Митрофан Неделин маршалу Советского Союза Георгию Жукову, занимавшему тогда пост министра обороны страны.

Радиоактивные "Пустынные скалы"

К моменту проведения учений на Тоцком полигоне Советский Союз испытал всего восемь ядерных зарядов. Соединенные Штаты — главный противник СССР в холодной войне, угрожавшей перерасти в "горячую", — уже провели 45 подобных испытаний и несколько учений с применением ядерного оружия. В американских арсеналах находилось уже свыше 700 ядерных боеприпасов, они уже начали размещаться в Европе. После атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Соединенными Штатами командование считало, что прежняя тактика ведения боевых действий — например, массированная высадка морских десантов — устарела, так как один ядерный удар может уничтожить крупную наступающую группировку. Необходимо было на практике проверить применимость новых приемов.

В 1951–1957 годах на полигоне в штате Невада прошла серия американских испытаний атомного оружия, совмещенных с войсковыми учениями. Они назывались Desert Rock ("Пустынная скала") и насчитывали восемь эпизодов. В некоторых из них армейские части находились в нескольких километрах от точки ядерного взрыва, наблюдая за вспышкой и ощущая воздействие ударной волны, а затем отрабатывали атаку. Также военнослужащим устраивали экскурсии к эпицентру для осмотра повреждений техники и сооружений. По задумке устроителей, все это должно было побороть страх солдат перед боевыми действиями под ядерными "грибами".

1 мая 1952 года в одном из учений Desert Rock бомбардировщик В-45 сбросил атомную бомбу, которая сработала на высоте 300 м. Мощность взрыва составила 19 кт. Американские морские пехотинцы, сидевшие в окопах в 6 км от точки взрыва, были оглушены и ослеплены (некоторые утверждали, что видели кости собственных рук даже через опущенные веки), но отправились в учебную атаку, немногим не дойдя до эпицентра. 18 апреля 1953 года морпехи пережидали взрыв 23-килотонного ядерного заряда на 90-метровой вышке, окопавшись уже в 3,6 км от взрыва.

В отличие от советских учений, американские солдаты, судя по кадрам кинохроники, во время Desert Rock не имели никаких средств защиты, хотя побывали в наиболее зараженных участках полигона.

Держим порох сухим

Сегодня США и Россия — крупнейшие ядерные державы — регулярно проводят тренировки применения атомного вооружения. Так, летом 2024 года Вооруженные силы РФ провели масштабные учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия, а в октябре минувшего года тренировку провела российская ядерная триада — стратегические ядерные силы. НАТО ежегодно проводит ядерные учения Steadfast Noon. Очередные прошли осенью 2024 года, в них участвовало около 2 тыс. военнослужащих и более 60 самолетов, выполнявших тренировочные полеты над Западной Европой.

Хотя президент России Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал закон, согласно которому государство отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ; США его так и не ратифицировали), Россия и Соединенные Штаты соблюдают мораторий на ядерные испытания. Советский Союз произвел последний — 715-й по счету — ядерный взрыв на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года.

Виктор Бодров

Использовались материалы книг С.А. Зеленцова "Ядерные испытания. Тоцкое войсковое учение", И.А. Акчурина "Семипалатинский ядерный полигон. Создание, становление, деятельность"