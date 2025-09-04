ВС РФ потопили лодку противника

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, попытавшуюся высадится в островной зоне Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ведомство опубликовало кадры уничтожения ДРГ.

"В этот раз в устье Днепра разведчиками была обнаружена двигающаяся на высокой скорости моторная лодка с диверсионно-разведывательной группой противника. На перехват ДРГ ВСУ были направлены FPV-дроны группировки войск "Днепр". В момент попытки лодки противника войти в островную зону реки по ней была нанесена серия ударов операторами наших дронов-камикадзе. В результате слаженных действий военнослужащих разведывательного подразделения моторная лодка ВСУ была потоплена, а диверсионно-разведывательная группа противника - уничтожена", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что разведывательные подразделения группировки "Днепр" круглосуточно ведут мониторинг водной поверхности реки и ее правого берега. В целях предотвращения попыток переброски диверсионных групп противника операторы ударных дронов бригады разведки находятся в постоянной готовности к вылету и поражению выявленных плавсредств ВСУ.