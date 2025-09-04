По словам командира Андраника Гаспаряна, в центре работают 390 инструкторов, из них 187 - участники специальной военной операции

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. курсантов обучили в центре "Воин" с 2023 года. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину командир центра, Герой России, участник президентской программы "Время героев" Андраник Гаспарян.

"Работают у нас 390 инструкторов, из них 187 - участники специальной военной операции. Я считаю, что это очень важно - весь свой опыт боевой, багаж [знаний] передают лично своим примером подрастающему поколению. С 2023 года по состоянию на сегодняшний день мы уже обучили свыше 100 тыс. наших детишек", - доложил он главе государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин во Владивостоке встретился с воспитанниками центра "Воин". Центр занимается военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи. "Воин" объединяет около 400 инструкторов, в том числе специалистов Федерации боевого снайпинга России, многие из которых являются участниками специальной военной операции. Они проводят занятия с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности, применение беспилотных систем, первая помощь и тактическая медицина, военно-спортивные игры.