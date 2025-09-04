По словам военного эксперта, это также говорит о готовности ВС РФ к началу освобождения Запорожской области

ЛУГАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Освобождение российской армией населенного пункта Новоселовка Днепропетровской области позволяет формировать буферную зону у Донецкой Народной Республики, а также начать бои за освобождение поселений Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение Новоселовки в Днепропетровской области говорит о том, что наши войска формируют буферную зону на стыке с Донецкой Народной Республикой. Также освобождение Новоселовки говорит о том, что наши военнослужащие сейчас направлены на то, чтобы начать освобождение Запорожской области", - сказал он.

О взятии Новоселовки в Минобороны РФ сообщили 4 сентября.