Киев пытался представить удар как поражение гуманитарной миссии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские военные уничтожили с помощью ОТРК "Искандер" пункт подготовки и запуска БПЛА дальнего действия ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами воздушной разведки ВС РФ в Черниговской области была обнаружена подготовка к запуску в воздушное пространство России расчетами БПЛА ВСУ ударных беспилотников дальнего действия с грунтовой взлетной полосы. Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесен высокоточный удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА противника. Запуск ударных беспилотников дальнего действия ВСУ был сорван", - сказали там.

В ведомстве уточнили, что "средствами объективного контроля подтверждено успешное поражение до 10 боевиков и восьми единиц автомобильного транспорта ВСУ с пусковыми установками БПЛА".

Киев пытался представить уничтожение военных целей в пункте подготовки дронов ВСУ как удар якобы по гражданским объектам, сообщили в Минобороны РФ.

"Киевский режим в очередной раз попытался представить уничтожение законных военных целей в пункте подготовки и запуска БПЛА ВСУ как поражение якобы "гражданской гуманитарной миссии по разминированию", чтобы скрыть под данной легендой боевые подразделения БПЛА ВСУ", - сказано в сообщении.