Российские операторы БПЛА сумели достичь уровня, позволяющего им выполнять задачи, которые страны НАТО возлагают на воздушно-десантные войска, считают эксперты журнала

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Ударные дроны центра "Рубикон" лишили ВСУ свободы маневра, парализовали логистику и превратили все логистические линии в дорогу смерти. Такое мнение выразили эксперты американского журнала The National Interest.

"Операторы "Рубикона" изменили тактику, систематически применяя FPV-дроны для ударов по логистическим маршрутам, колоннам техники и эвакуационным колоннам. Они постоянно контролировали огнем ключевые дороги, превращая любое передвижение в дорогу смерти. В результате подразделения ВСУ столкнулись с перебоями в снабжении, нехваткой топлива и боеприпасов, а также повышенной опасностью при ротации войск", - подчеркнули эксперты.

По их мнению, операторы "Рубикона" сумели достичь уровня, позволяющего им выполнять задачи, которые страны НАТО возлагают на воздушно-десантные войска. "По сути, беспилотники "Рубикона" достигли того, что доктрина НАТО традиционно возлагает на воздушно-десантные войска: изолировали боевое пространство, лишили противника свободы маневра и парализовали логистику. Но это было сделано без вертолетов и без применения войск для проведения высокорискованных атак", - отметили эксперты журнала.

Специалисты также добавили, что поражение ВСУ в Курской области свидетельствует о завершении эпохи классических военных операций, которые с развитием беспилотников стали самоубийственными. "Урок вторжения в Курскую область очевиден: эпоха крупномасштабных воздушно-десантных операций закончилась, и эти задачи следует возлагать не на десант, а на беспилотники, способные подрывать логистику противника без массированных налетов и больших потерь. Пора пересмотреть доктрину и перестроиться на беспилотные технологии - в противном случае военные учения останутся оторванными от реальности ритуалами, готовящими войска к войне, которой больше не существует", - подчеркнули они.