Группировка "Восток" уничтожила пункты дислокации пехоты ВСУ

Цели поразили при помощи боеприпасов "Краснополь"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские артиллеристы Восточной группировки войск уничтожили пункты дислокации противника при помощи высокоточных боеприпасов "Краснополь" в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили пункты дислокации противника в Днепропетровской области. Расчеты открыли огонь из 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С", применив высокоточные боеприпасы "Краснополь", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что точечные попадания разрушили здания, в которых размещались украинские формирования, и нанесли потери живой силе противника.

В Минобороны также информировали о срыве попытки ротации подразделений противника в районе села Степовое и уничтожении бронетранспортера при помощи "Ланцета". "Операторы БПЛА 5-й армии сорвали попытку ротации подразделений противника в районе населенного пункта Степовое Днепропетровской области. В ходе ведения воздушной разведки военнослужащие выявили передвижение подразделений ВСУ. Расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожен бронетранспортер противника, поражены несколько автомобилей с украинскими боевиками", - сообщили там.