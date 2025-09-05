Бойцы ВС РФ уничтожили шведскую САУ Archer ВСУ в районе села Новоалександровка

Уничтожение установки сократило возможности противника по оказанию огневой поддержки своей пехоты на линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие батальона спецназначения 51-й армии Южного военного округа уничтожили САУ Archer противника в районе села Новоалександровка на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии Южного военного округа на красноармейском направлении в районе населенного пункта Новоалександровка уничтожили самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уничтожение САУ сократило возможности противника по оказанию огневой поддержки своей пехоты на линии боевого соприкосновения.