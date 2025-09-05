Судно оснащено упрощенной системой управления и двумя электромоторами, сообщили "Известия"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Первый в мире учебно-тренировочный безэкипажный катер "Макаровец" разработан в России для подготовки операторов морских дронов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей Тихоокеанского высшего военно-морского училища.

"Макаровец" оснащен упрощенной системой управления и двумя электромоторами. Его характеристики адаптированы под учебные задачи: дальность хода составляет до 10 км, максимальная скорость - 10 узлов. Уточняется, что катер по возможностям близок к боевым образцам и при необходимости может выполнять их задачи. Он может нести на борту телеуправляемые и автономные подводные аппараты, а также имеет площадку для запуска беспилотников и боевой огнестрельный модуль.

По данным разработчиков, "Макаровец" может служить учебным катером, платформой для испытаний различных модулей полезной нагрузки, малоразмерной надводной целью, а также выполнять задачи минной разведки при оснащении подводными аппаратами. Испытания катера прошли как в бассейне, так и в морских условиях.