Марочко: Киев направил наемников из ЧВК для боев в Краматорске ДНР

Эти наемники имеют отдельное от формирований ВСУ медицинское обеспечение, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины направило иностранных наемников из ЧВК для боев в городе Краматорске Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"По поступающим данным, в районе населенного пункта Краматорск за несколько суток в два раза увеличилось количество малых моторных самолетов и вертолетов, предназначенных для транспортировки раненых. По предварительным данным, это связано с прибытием в данный район иностранных наемников из ЧВК, которые в своем подчинении имеют отдельное от вооруженных формирований Украины медицинское обеспечение", - сказал он со ссылкой на собственные источники.