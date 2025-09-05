ТАСС: комбриг 92-й ВСУ бригады бросил свое подразделение и скрывается в Харькове

Украинское командование вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления на красноармейское и купянское, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления на красноармейское и купянское. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, комбриг подразделения самоустранился от выполнения обязанностей и скрывается в офисе главы Харьковской областной военной администрации.

"На харьковском направлении командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й ошбр с липцовского направления на другие участки фронта (красноармейское и купянское). Тем временем в Липцах российская артиллерия и FPV-дроны полностью сковали логистику и не дают проводить ротацию оставшимся подразделениям ВСУ. Комбриг 92-й бригады полковник Виталий Нащубский самоустранился от выполнения обязанностей и в настоящий момент укрывается в офисе Синегубова", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что на купянское направление переброшен 475-отдельный штурмовой батальон бригады.