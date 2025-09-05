Марочко: ВС РФ уничтожили оборону ВСУ и продвинулись у Степовой Новоселовки

Российские военнослужащие уничтожили оборонительные рубежи противника, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе боев, уничтожив оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Степовой Новоселовки Харьковской области, продвинулись в окрестностях населенного пункта и расширили зону контроля. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе активных боевых действий на юге и севере от Степовой Новоселовки Харьковской области ВС РФ уничтожили оборонительные рубежи противника, что в свою очередь позволило нашим подразделениям продвинуться и расширить зону контроля в данном районе", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что в настоящее время российские бойцы зачищают местность у железнодорожной станции Шапаривка, которая имеет "важное с военной точки зрения географическое расположение". По его словам, командование ВСУ, понимая значимость территории у упомянутой станции, направило на усиление дополнительные подразделения войск и военную технику, сняв их с позиций в населенном пункте Песчаное в попытке стабилизировать ситуацию.